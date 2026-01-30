ポール・ダノ（左）がクエンティン・タランティーノからの批判に反応/Getty Images（CNN）米俳優ポール・ダノが、米映画監督クエンティン・タランティーノからの痛烈な批判に対し、沈黙を破った。「パルプ・フィクション」を撮ったことで知られるタランティーノは、先月公開されたポッドキャスト番組のインタビューで、21世紀の映画で5番目に好きな作品として2007年の「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」に言及。「大きな欠点」さえ