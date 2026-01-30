柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開いた。報道関係者約８０人が詰めかけ、テレビカメラ約２０台が向けられる中、２８年ロサンゼルス五輪は目指さずに第一線を退き、現役を引退することを表明した。会見の終わりには報道陣から希望者を５人募り、得意技であるともえ投げで華麗に投げ飛ばす異例のパフォーマンスも敢行。会見後に