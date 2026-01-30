ソフトバンクは３０日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行った。平日にもかかわらず集まった約４９００人のファンを前に首脳陣、選手、チーム関係者など計１５２人が福岡移転後初となるリーグ３連覇に向けて気持ちを引き締めた。キャンプインを目前に控えての毎年恒例の参拝。小久保監督は「今シーズンが始まるなというスイッチが入る日」と毅然とした顔つきで語った。必勝祈願の前にはみずほペイペイドームで選手を集めて訓示。