衆院選（２月８日投開票）の神奈川４区（鎌倉市、逗子市、葉山町、横浜市栄区）に自民党公認で立候補した永田磨梨奈（まりな）氏が３０日、ＪＲ本郷台駅前で開いた街頭演説会に小泉進次郎防衛相が応援に駆けつけた。鎌倉生まれの永田氏はフェリス女学院大在学時にミス鎌倉、卒業後はフリーアナウンサーとして活動し、２０１３年に鎌倉市議に当選。２期務めた後、神奈川県議に転身していた。４区は元立憲民主党で、中道改革連合