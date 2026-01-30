第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の関東大会４強入りの専大松戸（千葉）は３年ぶり３度目の出場が決まった。小林冠太投手（１年）が打たせてとり、広角に打ち分けられる吉岡伸太朗捕手（２年）を中心とした打線で昨秋は勝利を重ね４強入りした。７７歳のベテラン・持丸修一監督は「全国の強豪校と対戦するのが楽しみ」