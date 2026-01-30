３季ぶりの甲子園出場が決まった大阪桐蔭・西谷浩一監督が、今大会から採用されるＤＨ制について語った。「単純に一人試合に出られる選手が増える。吉岡にしても川本にしても打撃はいいので、そのまま使うことも選択肢としてはある。いろんなバリエーションが増えると思いますのでプラスに考えております」と甲子園歴代最多７０勝の名将。ＭＡＸ１５３キロ右腕の吉岡貫介（２年）と、１９２センチ左腕の川本春大（１年）の２本柱