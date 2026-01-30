福岡労働局が30日に発表した去年の有効求人倍率は1.14倍で、前年を0.04ポイント下回りました。福岡労働局によりますと、去年1年間の福岡県内の有効求人倍率は1.14倍で、前年の1.18倍を0.04ポイント下回りました。建設業や小売業など多くの産業で求人数が減っていて、物価高や原材料費の高騰などによるコスト増加が、求人を手控えた一因とみられています。一方で求職者については、物価高などを背景とした生活不安などで、65歳以上