オリックスは３０日、ＦＷＤ生命保険株式会社と２６年シーズンのユニホーム広告スポンサー契約を締結したことを発表した。２月１日からの宮崎キャンプより選手、監督、コーチが着用するユニホーム上着の右袖に「ＦＷＤ生命」ロゴが掲出される。