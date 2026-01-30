東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。30日、午前中はよく晴れましたが、午後は雲が広がりました。朝は内陸部を中心に冷え込み、0℃を下回りました。日中の最高気温は各地とも10℃に届かず、昼間も空気が冷たく感じられました。そんな中、福岡市東区の海の中道海浜公園では、早咲きの菜の花およそ15万本が見頃を迎えています。2月から3月にかけては遅咲きの品種も咲くということで