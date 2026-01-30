エステの契約に条件としていた食品の購入について、あたかもクーリングオフができないかのように客に告げていたとして、消費者庁はエステサロン大手のスリムビューティハウスに3か月間、一部を除く業務の停止命令を出しました。29日、特定商取引法違反で、3か月間の一部を除く業務の停止命令を受けたのは、東京・港区のエステサロン大手「スリムビューティハウス」です。消費者庁によりますと、少なくとも2024年6月から去年3月にか