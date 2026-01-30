通勤時間帯に、また混乱です。30日午前7時ごろ、東京・上野駅でJR常磐線の架線が切れ、停電が発生しました。一部区間で運転見合わせが続き、乗客らが車両を降ろされる事態になりました。■“混乱の朝”に駅のホームも、階段も…。地面が見えないほどの人の波。東大宮駅では、通勤時間帯なのに壁によりかかる多くの人。30日は“混乱の朝”となりました。その原因は――記者「上野駅上空です。現在も常磐線が止まっています」駅のホ