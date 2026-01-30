俳優・宮世琉弥が３０日、都内で行われた、東野圭吾氏の同名小説が原作のアニメ映画「クスノキの番人」の公開初日舞台あいさつに主演の高橋文哉、共演の天海祐希、齋藤飛鳥らと出席した。この日は「願いや想いの受け渡し」が鍵となっている作品にちなみ、俳優の大先輩である天海から「何か受け取れるならどんな技術をマインドを受け取りたいか」という話題が展開。宮世は「覇気」と回答した。その理由について宮世は、天海と