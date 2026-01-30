タレントの指原莉乃が２９日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、引っ越したいのに引っ越せない「スピ」な理由を明かした。この日は俳優の工藤阿須加がゲスト。工藤の父は、プロ野球ソフトバンクの元監督の工藤公康氏。父の現役時代は、どんなときも父が最優先。成績が下がってくると「生年月日、名前、いろんなのを統計してお父さんにとってこっちがいいと見定めた上で、引っ越し」と、実に１５回も引っ越しをしたという。