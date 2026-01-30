防衛省陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）は30日、面識のない隊員を蹴り全治約2カ月の重傷を負わせ、みだらな発言で不快にさせたなどとして、西部方面総監部の1等陸尉（55）を停職9カ月の懲戒処分とした。駐屯地によると、1尉は2024年8月8日夜、熊本県内の駐屯地で酒に酔い、隊員の胸を蹴るとともに、みだらな発言をした。また、別の隊員のあごを殴った。西部方面総監部幕僚長の佐野浩司陸将補は「再び同様の違反が起こらないよ