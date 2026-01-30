ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が３０日、都内で、声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」の公開記念初日舞台あいさつにＷ主演の三森すずこと登壇した。２０１９年にプロレスラー・オカダ・カズチカと結婚した三森は夫の米プロレス団体移籍に伴い、２０２４年に移住。米生活について「全然、環境が違うので今までの常識が覆されています。カルチャーショックを毎日受け入れながら暮らしています」と