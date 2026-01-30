日本人女子スーパースターが「ロイヤル・ランブル」大会開催地サウジアラビア入りを報告。意外な同僚とのツーショットにファンから驚きの声が相次いだ。【画像】ちょっと意外？ 日本人女子、“狂人王者”と笑顔のツーショットWWEスーパースターのカイリ・セインが自身のXを更新。大一番の地サウジアラビアへの到着を報告するとともに、現WWE世界王者ドリュー・マッキンタイアとの笑顔のツーショットを披露した。サウジアラビ