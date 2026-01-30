平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人組Number_iが29日に配信リリースした新曲「3XL」のミュージックビデオ（MV）が、グループ最速で1000万回再生突破を記録したことが30日、明らかになった。同曲は平野がプロデュース。ピュアな恋心を表現したリリック（詞）を、ベースの効いたトラックに乗せたNumber_iにしか表現できない楽曲だ。表題曲としては初となる「恋愛ソング」でもある。29日午前0時の配信スタートと同時にM