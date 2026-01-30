アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音さんが、週刊ビッグコミックスピリッツ9号（小学館）の表紙・巻頭グラビアに登場しました。また、デジタル写真集「月足天音 AMANEKI MOOD」（税込み1100円、小学館）の配信が開始されました。【写真】「美容オタク」を自認する月足天音さん2025年、NHK紅白歌合戦出場を果たし、東京ドーム公演を控えるなど勢いに乗るFRUITS ZIPPER。月足さんにとっては自身初の単独表紙となった今回の撮