グラビアアイドルの東雲うみさんが「ヤングアニマルWeb」（白泉社）のグラビアに登場した。【写真】あどけないルックスとド迫力ボディで…東雲うみさんがあなたを誘惑？「フェチの距離」と題して、表情、しぐさ、ボディライン、衣装すべてがフェチのカットを連発。純白ランジェリー、深紅の網タイツ、チェック柄ビキニ、黒のエナメル衣装を着こなす東雲さんはGカップバストと豊満ヒップを見せつけるような過激ポーズを繰り出してい