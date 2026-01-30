高校球児に一足早い春の便りです。今年3月、阪神甲子園球場で開幕する選抜高校野球大会に、四国地区代表として香川県の英明高校の出場が決定しました。大阪府の会場で出場32校を決める選考委員会が開かれました。 【写真を見る】春のセンバツに香川県の英明高校の出場が決定3年ぶり4度目目標はベスト8【香川】 「四国地区の選出校と選考経過について報告します。1校目は英明高校。2校目に徳島県立阿南光高校を選出しました」