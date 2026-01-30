JICA国際協力機構のブラジル人研修生が、岡山県備前市の離島で行われている海ごみ清掃の視察に訪れました。 【写真を見る】JICA国際協力機構のブラジル人研修生が離島・鹿久居島での海ごみ清掃を視察国際交流の場にも【岡山】 環境学習に取り組む団体「みんなでびぜん」が、JICAと共同で実施したもので、瀬戸内4県と日本財団からなる「瀬戸内オーシャンズX」の一環で行われました。 ブラジル人研修生に、瀬戸内海での海