センバツ高校野球の出場校が30日に発表され、東海3県からは中京大中京・大垣日大・三重の3校が選ばれました。「祝 甲子園出場」と書かれたケーキを手に喜びを爆発させたのは、2年連続7回目の出場となる『大垣日大』の選手たちです。高橋正明監督から選手へ：「今年もみんなで甲子園に行ける。こんなうれしいことはない。こんな幸せなことはない。ないぞ、人生でこんなこと」高橋正明監督：「子供たちが泣いている様子を見