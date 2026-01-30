中日ドラゴンズの選手たちが30日、名鉄金山駅から「ドアラトレイン」に乗って沖縄キャンプへ出発しました。30日朝、名鉄金山駅のホームに現れたのは、スーツ姿の中日ドラゴンズ・上林選手、岡林選手、そして根尾投手。2月1日のキャンプインに向け、選手や関係者らおよそ50人が中部空港に出発しました。選手たちを運ぶのは、「ブルーミュースカイ」のあちこちにドアラを施した名鉄のコラボ車両「ドア