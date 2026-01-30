ファナティクス・ジャパン合同会社は30日、2026年の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC、3月5日開幕）」の日本代表「侍ジャパン」のレプリカユニフォームと関連グッズの予約販売を開始した。同社が運営する「WORLDBASEBALLCLASSICオフィシャルストア」（FanaticsJapan公式ストア内）で、「侍」選出が発表されている15選手のMIZUNO製日本代表レプリカユニフォームをはじめ、NIKEのネーム＆ナンバーTシャツなど