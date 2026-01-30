センバツの代表校選考は、毎年のように賛否を呼ぶ。とりわけ一般選考枠では、数字だけでは測れない「評価」が結果を左右する。今年、注目を集めたのが東北地区の3校目だった。聖光学院か、それとも東北か──。いずれも選ばれるに値する材料を持つなかで、最終的に名前が呼ばれたのは東北だった。 【画像】あと一歩でセンバツ出場を逃し悔しがる聖光学院の選手たち 東北選出の背景に我妻監督のタクト捌き 東京は東西、北海道は