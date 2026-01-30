サッカーJ2・ジュビロ磐田の新たな社長に就任した大友健寿（おおとも・たけひさ）さんが記者会見に臨み、「熱量を現場に届けたい」と抱負を語りました。 【動画】「事業側も今まで以上に熱量を現場に届ける」ジュビロ磐田の新社長に大友健寿氏が就任 FC町田ゼルビア社長やJリーグのカテゴリーダイレクターを歴任48歳、初の「外部」からの招集 ジュビロ磐田の新社長に就任した大友さんは48歳。かつてJ1・