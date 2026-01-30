静岡県伊豆市内の一般住宅で、大麻草を栽培したとして、裁判中の元消防士長について、駿東伊豆消防本部は、1月30日付けで懲戒免職処分としました。 1月30日付で免職の懲戒処分を受けたのは、駿東伊豆消防本部沼津南消防署の元消防士長（31）です。 元消防士長は、2025年6月下旬から8月下旬までの間、静岡県伊豆市内の一般住宅で、大麻草を栽培した罪で、現在、裁判が行なわれていています。 駿東伊豆消防本部は、12月末から元消