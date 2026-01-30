今が旬の「桜島大根」をPRするイベントが東京で開かれています。30日は、鹿児島市の下鶴市長が会場を訪れ、桜島大根の魅力を紹介しました。「鹿児島市から桜島大根を持ってきました！」東京の新宿高島屋で30日から始まった「鹿児島・桜島大根フェア」。鹿児島市の下鶴市長や観光PRキャラクター「西郷どん」も駆け付け、桜島大根をはじめとする県産の食材の魅力を紹介しました。（客）「生の大根は辛いイメージがあっ