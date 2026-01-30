2月8日に投開票を迎える衆議院選挙。県内には、党首が駆け付けるなど選挙戦は熱を帯びています。30日、社民党の福島みずほ党首が鹿児島に入り「教育や医療・介護などに税金を使うべき」と訴えました。党の公認候補者の応援のため30日、鹿児島を訪れたのは、社民党の福島みずほ党首です。曽於市などで演説し「防衛予算ばかりではなく、教育や医療・介護などに税金を使うべき」と訴えました。（社民党・福島みずほ党首（70））「