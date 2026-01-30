30日午前、広島市南区の離島で、山林の一部が燃える火事がありました。火事があったのは、広島市南区の離島・金輪島です。消防によると、午前11時半ごろ、「キャンプの火が近くの林に燃え移った」と付近にいた人などから通報がありました。消防車8台や消防艇、ヘリコプターが出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、山林の一部が焼けました。けが人や建物への被害はないということです。県南部には、7日連続で「乾