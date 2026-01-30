霧島市でキャンプを行っていたサッカーJ2の藤枝MYFCが子どもたちを対象にサッカー教室を行いました。サッカー教室を開いたのはサッカーJ2の藤枝MYFCです。藤枝MYFCは25日まで霧島市でキャンプを行っていました。最終日に開かれたサッカー教室には小中学生約100人が参加。パスやドリブルを選手から教わりました。（子ども）「一緒に試合をしたりドリブルをして楽しかった」（子ども）「（将来の