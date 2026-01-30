路面電車内でおでんとビールなどが味わえる「おでん電車」の運行が30日から始まりました。 毎年人気の企画、長崎電気軌道の「おでん電車」。 （小林勇大アナウンサー） 「天井が “ステンドグラス風” の仕様になっているなど、特別仕様となっている路面電車内で、熱々のおでんを味わうことができ、特別なひと時を楽しむことできます」 ちくわや大根など、あごだしベースのおでんが用意され、軽食