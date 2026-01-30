アジアンツアーは29日、今年のインターナショナルシリーズの日程を発表した。その初戦は4月2〜5日に千葉県のカレドニアンGCで開催される日本大会となる。【写真】優雅どす大和撫子が舞を披露同シリーズは、2022年にLIVゴルフとの契約により創設。日本のほか、シンガポール、ベトナム、モロッコ、インド、フィリピン、香港、中国、サウジアラビアで9大会を実施し、ポイントランク上位者には翌年のLIVゴルフ出場権が与えられる。日