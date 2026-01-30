長野県のスキー場で、ペアリフトに乗っていた20代の女性がリフトの終点で降り損ねて宙づりとなりました。搬送時、心肺停止の状態だったということです。警察によりますと、事故があったのは小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」のつが第2ペアリフト終点の停留所です。30日午前9時すぎ、「客がリフトから降りることができず宙づりになっている」とスキー場関係者から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、ペ