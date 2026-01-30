3月に開幕する春のセンバツ甲子園の出場校が今日30日に発表され、熊本工業が9年ぶり22回目の出場を決めました。 【写真を見る】熊本工業春のセンバツ甲子園へ出場決定井藤キャプテン「みんなで頑張りたい」 グラウンドで熊本工業野球部の選手や関係者たちが静かに「その時」を待ちます。 そして・・・ 「４校目 熊本工業」 9年ぶり22回目のセンバツ出場を決めました。 熊本工業 井藤啓稀主将（2年）「甲子園はみんな初め