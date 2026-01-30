熊本市の上通アーケードにある創業130年の老舗「時計の大橋」本館がリニューアルオープンしました。 【写真を見る】熊本の老舗時計店リニューアル世代を超えて受け継がれる時計を じっくりと商品を見られるように、広々とした空間を確保して、木目調でぬくもりを感じられるようなデザインに。 歴史ある時計店として、これからも、世代を超えて受け継がれる時計を届けたいということです。