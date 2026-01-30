新潟県内は1月29日から30日朝にかけて、上・中越を中心に大雪となり、各地で平年を上回る積雪となっています。大雪の峠は越えましたが、上・中・下越では雪崩に注意が必要です。 強い冬型の気圧配置となった影響で29日から30日朝にかけ、上・中越を中心に大雪となり、積雪が増加。30日午後5時現在の積雪は魚沼市守門で273cm、上越市高田で148cmなど、各地で平年を上回っています。大雪のピークは過ぎましたが、上越市では住