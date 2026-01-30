「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）センバツ出場校が発表され、東洋大姫路が２年連続１０回目の出場。同校初となる３季連続の甲子園出場を決めた。校舎内のホールで流された出場校決定を報じるライブ配信。近畿地区最後の６枠目に同校の名前が呼ばれると、生徒や関係者が抱き合うなどして歓喜した。昨秋近畿大会はベスト８。岡田龍生監督は「６番目と７番目はえらい違いですから」と安堵（あんど）の表情を浮