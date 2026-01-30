【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽プロジェクト『M学園』のキャラクターコレクションEP第2弾「M学園インブランケット」が、4月22日に発売決定した。また、『M学園』2回目となるイベント「M学園歌謡祭 其の弐 -ゆめうさナイトパレード-」が、5月3日(日)に竹芝ニューピアホールにて開催されることが発表となった。動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターチーム・MARUMOCHI from HoneyWorksが手掛ける音楽プロジェクト