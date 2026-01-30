超短期決戦の衆議院選挙。中道改革連合の野田共同代表らと国民民主党の玉木代表が30日、相次いで名古屋入りし、それぞれ政策を訴えて有権者に支持を呼びかけました。中道・野田佳彦共同代表：「暮らしを後回ししてるんじゃないですか、皆さん、暮らしを最優先する生活者ファーストが中道です」中道改革連合の野田佳彦共同代表は中区の白川公園で演説し、生活者ファーストの政治で財源を明確にし、恒久的に食料品の