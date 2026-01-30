ドル円一時１５４．２０レベル、小幅に本日の高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時154.20レベルと、本日の高値を小幅に更新している。クロス円も堅調に推移しており、円売り圧力がみられている。ユーロ円は183.82付近、ポンド円は212.00付近に本日の高値を更新している。 USD/JPY154.12EUR/JPY183.78GBP/JPY211.95