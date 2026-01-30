ドル指数は反発の流れ、米FRB人事めぐる報道を受けて＝ロンドン為替 ドル指数は反発の流れを示している。本日は９６．４１１から９６．７３８までのレンジで推移、前日高値９６．６５６を上回る場面があった。足元でも９６．５９－６０レベルに高止まりしている。 注目の米ＦＲＢ人事について、「トランプ氏が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名する予定」との報道が流れており、市場ではＦＲＢ理事時代のウォ