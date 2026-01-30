銀現物価格が１００ドル割れ、前日の最高値１２１．６５ドルから２１％超の急落 注目の米FRB人事について、「トランプ氏が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名する予定」との報道が流れた。ＦＲＢ理事時代のウォーシュ氏がタカ派姿勢を示していたことに、市場がドル高の反応を強めたことが背景。銀現物価格は、前日に121.65ドルの最高値を記録したが、本日は95ドル台前半まで一時急落。