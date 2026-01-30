静岡県高校サッカー新人大会が準決勝・決勝を迎えます。3連覇を目指す静岡学園、2025年の選手権の悔しさをバネにする藤枝東。新チーム最初のタイトルをかけた熱戦の行方に注目が集まります。まずは、新人大会3連覇を狙う静岡学園。今大会は、ここまで4試合を戦って27得点、無失点と圧倒的な強さで勝ち上がってきました。準々決勝の浜松東戦では、期待のエースストライカー、坂本健悟選手が2ゴールの