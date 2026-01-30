楽天・石井一久ＧＭ（５２）が３０日、沖縄県内で取材対応し、新加入の田中千に期待を込めた。楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本の人的補償で田中千を獲得。石井ＧＭは１５０キロ台の直球とフォークを武器にする田中千について「真っすぐが強い。デビューしたてよりは若干数値は落ちてますけど、そこらへんは上がる要素もある。あとは縦変化というのがうちにない強さがある」と評価し、「そのへんを発揮してくれ