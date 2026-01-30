お正月のご馳走で、胃腸がお疲れ気味ではありませんか？さらに1月は寒さが厳しくなり、「手足の冷え」や空気の「乾燥」、ご家族の「風邪・インフルエンザ予防」など、体調管理に一番気を使う季節でもあります。そんな今の時期にこそおすすめしたいのが、食トレンド予測2026にも選出された「フュージョン薬膳」という新しい食のスタイルです。 フュージョン薬膳とは？ 「薬膳」と聞くと、特別な生薬を使ったり、苦かったり…とハー