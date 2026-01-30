記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月30日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は30日の記者会見で、カナダと英国による中国との商業活動をめぐる米指導者の発言に関し、中国は各国と互恵ウィンウィンの精神に基づいて協力を強化し、各国の人々に利益をもたらすことを望んでいると述べた。