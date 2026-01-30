明大ラグビー部のWTB仲間航太（4年）が、今後は7人制に専念して2028年ロサンゼルス五輪出場を目指すことになった。1月30日に東京・駿河台で行われた同部の優勝祝勝会の壇上で明らかにした。仲間は壇上で「15人制は一旦、終えて、ロサンゼルス五輪に向けて7人制で頑張りたい」と話した。4月からはフジタに入社し、同社がサポートをする7人制のクラブチーム「サムライセブン」で活動する。常翔学園高1年でセブンズユースアカデ