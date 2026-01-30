男子シングルス準決勝でプレーする小田凱人＝30日、オーストラリア・メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン車いすの部は30日、メルボルンで行われ、シングルス準決勝で男子の第2シードで19歳の小田凱人（東海理化）が第4シードのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を6―1、7―6で下し、決勝に進んだ。女子の第1シードの上地結衣（三井住友銀行）は第3シードの李暁輝（中国）に6―3、2―6、