第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。出場32校の最後に昨夏の日本一チーム、沖縄尚学の名前は呼ばれた。2年連続9度目の出場。選手たちはほとんど表情を変えなかった。昨秋は沖縄大会を制覇。九州大会では準々決勝で神村学園に敗戦。センバツ出場は絶望的になっていたが、九州国際大付が神宮大会を制覇したことで神宮枠を九州勢が獲得。出場の芽が再